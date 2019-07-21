​Абэ не будет переизбираться на пост главы правящей партии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по окончанию голосования на выборах в верхнюю палату парламента страны заявил, что не думает о выдвижении своей кандидатуры на пост главы правящей Либерально-демократической партии по завершению своего срока в 2021 году.

Как передаёт Report, об этом Абэ заявил в интервью телеканалу NHK.

Относительно продления срока главы Либерально-демократической партии он заявил: "Абсолютно не думаю об этом. Я бы хотел тщательно выполнять то, что должен сделать на протяжении остатка своего срока", - говорится в сообщении телеканала.

Напомним, что Синдзо Абэ был переизбран на пост председателя правящей Либерально-демократической партии Японии по итогам выборов главы правящей партии в сентябре 2018 года, таким образом, сохранив за собой и пост главы правительства Японии.