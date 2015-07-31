​Тайванские студенты обвинили министра образования в "пропекинских взглядах"

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Около 200 студентов 31 июля утром прорвались на территорию комплекса зданий министерства образования Тайваня и разбили там лагерь, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили местные СМИ, еще около 500 их сторонников находятся поблизости.

Учащиеся протестуют против того, что власти острова, по их мнению, "ведут политику по сближению с КНР", а также пропагандируют "пропекинские взгляды" в учебниках по истории. Студенты требуют встречи с министром образования У Сыхуа, чтобы изложить ему свою позицию.

По последним данным, полиция Тайваня получила приказ не предпринимать действий в отношении протестующих у министерства образования.

"Мы получили приказ не предпринимать попытки выдворить студентов (с территории комплекса зданий минобразования)", - заявил журналистам представитель полиции.

Как сообщается, отдельные акции протеста незначительного масштаба проходили на Тайване в течение нескольких последних месяцев.

Крупномасштабные беспорядки у здания министерства начались в четверг вечером после того, как один из активистов покончил жизнь самоубийством.