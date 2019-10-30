5 человек стали жертвами атаки повстанцев в Колумбии

В Колумбии как минимум 5 человек погибли в результате вооруженной атаки повстанцев на юго-западе страны, передает агентство ЭФЭ.

Как сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ, инцидент произошел накануне в индейской общине Такуэйо департамента Каука.

Коренные жители оказались атакованы повстанцами. В результате нападения жертвами стали 5 человек, еще шестеро были ранены.

К месту происшествия были направлены экстренные группы. Будет инициировано расследование произошедшего.