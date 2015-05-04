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    23 полицейских получили ранения в результате беспорядков в Тель-Авиве

    Демонстранты повредили полицейскую машину и несколько полицейских мотоциклов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Более 20 полицейских получили в воскресенье ранения в уличных столкновениях с участниками акции протеста выходцев из Эфиопии на площади Ицхака Рабина в центре Тель-Авива.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

    "23 полицейских получили ранения, когда во время демонстрации на площади Ицхака Рабина в стражей порядка полетели камни, - сообщил он. - Полиция контролирует ситуацию".

    Демонстранты повредили полицейскую машину и несколько полицейских мотоциклов.

    Как сообщает израильское телевидение, полиция применила против демонстрантов "дубинки и гранаты со слезоточивым газом".

    Ранены несколько демонстрантов, арестованы не менее двоих, отметило национальное ТВ.

    Демонстранты вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против применения полицейскими насилия в отношении военнослужащего Армии обороны Израиля, который является выходцем из Эфиопии.

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