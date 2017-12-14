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    22 человека пострадали в ДТП с грузовиком и школьным автобусом в США - ВИДЕО

    Два ребенка госпитализированы с тяжелыми травмами

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ 22 человека госпитализированы после ДТП с участием грузовой фуры и школьного автобуса в американской Флориде.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC Action News со ссылкой на дорожную полицию штата.

    ЧП произошло в округе Хайлендс. Автобус остановился для посадки детей, водитель грузовика, следовавшего сзади, не заметил этого маневра и врезался в автобус.

    Два ребенка госпитализированы с тяжелыми травмами. Остальных пострадавших отпустили после осмотра.

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