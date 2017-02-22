Заместитель премьер-министра Палестины посетит Азербайджан

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Палестины Зияд Абу Амр примет участие на предстоящем 16-17 марта V Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, на форуме ожидается выступление Зияда Абу Амра на тему борьбы с терроризмом.

На панели "Как можно победить в борьбе с терроризмом в современный период? Какие средства, методы и стратегию нужно применять?", Зияд Абу Амр поделится своими предложениями и рассуждениями о путях и стратегии борьбы с терроризмом.

На посвященных борьбе с терроризмом панельных обсуждениях наряду с заместителем премьера Палестины ожидается участие президента Сената Иордании Фейсала аль-Файеза, директора Александрийской библиотеки, сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагелдина, принца Саудовской Аравии, председателя Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки аль-Фейсала и других общественно-политических деятелей.

V Глобальный Бакинский форум, посвященный теме "Будущее международных отношений: сила и интересы", пройдет при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви и содействии Государственного комитета по работе с диаспорой.