В Москве арендованная азербайджанцами мечеть закрыта владельцем - ВИДЕО

Москва. 11 января. REPORT.AZ/ Действующая в районе Отрадное Москвы мечеть "Инам" ("İnam"), где собирались азербайджанцы, закрыта. В мечеть никого не пускают на пятничный намаз.

Как сообщает российское бюро Report, мечеть была закрыта неким Рашидом, татаром по национальности, который сдавал ее в аренду азербайджанцам.

Собравшимся у мечети азербайджанцам владелец передал, что его не устраивает арендная плата.

На данный момент полиция контролирует территорию вокруг мечети во избежание возможного противостояния.

Отметим, что мечеть "Инам" является единственной мечетью в Москве, где собирались верующие азербайджанцы.

Игбал Рустамов