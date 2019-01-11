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    В Москве арендованная азербайджанцами мечеть закрыта владельцем - ВИДЕО

    Азербайджанцы собрались у мечети для протеста

    Москва. 11 января. REPORT.AZ/ Действующая в районе Отрадное Москвы мечеть "Инам" ("İnam"), где собирались азербайджанцы, закрыта. В мечеть никого не пускают на пятничный намаз. 

    Как сообщает российское бюро Report, мечеть была закрыта неким Рашидом, татаром по национальности, который сдавал ее в аренду азербайджанцам. 

    Собравшимся у мечети азербайджанцам владелец передал, что его не устраивает арендная плата. 

    На данный момент полиция контролирует территорию вокруг мечети во избежание возможного противостояния. 

    Отметим, что мечеть "Инам" является единственной мечетью в Москве, где собирались верующие азербайджанцы. 

    Игбал Рустамов 

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