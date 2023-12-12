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​​​​​​​В Израиле открылась фотовыставка, посвященная Гейдару Алиеву и евреям Азербайджана

​​​​​​​В Израиле открылась фотовыставка, посвященная Гейдару Алиеву и евреям Азербайджана В Азербайджанском культурном центре в Израиле в связи с 20-летием со дня смерти основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева открылась фотовыставка "Гейдар Алиев и евреи Азербайджана".
Диаспора
12 декабря 2023 г. 19:10
​​​​​​​В Израиле открылась фотовыставка, посвященная Гейдару Алиеву и евреям Азербайджана

В Азербайджанском культурном центре в Израиле в связи с 20-летием со дня смерти основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева открылась фотовыставка "Гейдар Алиев и евреи Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Директор Азербайджанского культурного центра Егане Салман, открывшая мероприятие вступительной речью, подробно рассказала о выставке, отражающей жизненный путь выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, различные этапы его политической деятельности, а также достойный вклад граждан Азербайджана еврейской национальности в различные сферы жизни нашей страны.

В художественной части мероприятия прозвучали песни и стихи в исполнении журналистки Людмилы Киселевой и поэта Михаила Салмана.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsraildə Heydər Əliyev və Azərbaycan yəhudiləri mövzusunda fotosərgi açılıb

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