​​​​​​​В Израиле открылась фотовыставка, посвященная Гейдару Алиеву и евреям Азербайджана

В Азербайджанском культурном центре в Израиле в связи с 20-летием со дня смерти основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева открылась фотовыставка "Гейдар Алиев и евреи Азербайджана".

В Азербайджанском культурном центре в Израиле в связи с 20-летием со дня смерти основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева открылась фотовыставка "Гейдар Алиев и евреи Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Директор Азербайджанского культурного центра Егане Салман, открывшая мероприятие вступительной речью, подробно рассказала о выставке, отражающей жизненный путь выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, различные этапы его политической деятельности, а также достойный вклад граждан Азербайджана еврейской национальности в различные сферы жизни нашей страны.

В художественной части мероприятия прозвучали песни и стихи в исполнении журналистки Людмилы Киселевой и поэта Михаила Салмана.