​В Берлине турецкая и азербайджанская диаспоры провели многолюдный митинг

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Турецкая и азербайджанская диаспоры провели в Берлине многолюдный митинг в знак протеста вымышленным претензиям армян по поводу т.н. "геноцида армян".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, акция протеста с участием около 10 тыс. человек началась на центральной площади Берлина - Урании. Участники акции прошлись по улицам города. Акция завершилась у Брандербургских ворот.

Участники шествия несли флаги Турции и Азербайджана, фотографии убитых армянскими террористами турецких дипломатов, а также плакаты на турецком и немецком языках, на которых было написано "АСАЛА убила мирных людей", "Не создавайте вражду из истории" и пр.

Присутствующие также скандировали лозунги о Нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде. Они довели до внимания общественности тот факт, что настоящий геноцид был учинен не против армян, а против тюрков.

Акция, проведенная при организационной поддержке действующих в различных городах Германии турецких федераций, была поддержана также азербайджанской диаспорой.