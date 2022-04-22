О нас
Аудио новости

Сахиль Гасымов: Выступление Ильхам Алиева на съезде имеет большое значение

Сахиль Гасымов: Выступление Ильхам Алиева на съезде имеет большое значение Сегодняшнее выступление президента Ильхам Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, поставленные перед нами задачи имеют большую значимость для нас.
Диаспора
22 апреля 2022 г. 14:16
Сахиль Гасымов: Выступление Ильхам Алиева на съезде имеет большое значение

Сегодняшнее выступление президента Ильхам Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, поставленные перед нами задачи имеют большую значимость для нас.

Об этом Report заявил президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов.

По его словам, освобождение Азербайджаном земель от оккупации неоднозначно воспринимается в Европе: "Армянам все еще отдается предпочтение по религиозным и другим факторам. Мы, как представители азербайджанского лобби, постоянно должны заниматься этими вопросами в политической плоскости, наладить совместную работу с Европарламентом и Европейской комиссией, политическими партиями. Мы должны постоянно информировать, что эта война велась только для освобождения наших земель. Азербайджанцы - миролюбивый народ. Завоеванную в боях победу Азербайджан должен довести до пика и в политической плоскости".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sahil Qasımov: "İlham Əliyevin Qurultaydakı çıxışı böyük əhəmiyyət kəsb edir"

Самое важное

Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
21 апреля 2022 г. 10:20
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности
20 апреля 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi