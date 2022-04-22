Сахиль Гасымов: Выступление Ильхам Алиева на съезде имеет большое значение

Сегодняшнее выступление президента Ильхам Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, поставленные перед нами задачи имеют большую значимость для нас.

Сегодняшнее выступление президента Ильхам Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, поставленные перед нами задачи имеют большую значимость для нас.

Об этом Report заявил президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов.

По его словам, освобождение Азербайджаном земель от оккупации неоднозначно воспринимается в Европе: "Армянам все еще отдается предпочтение по религиозным и другим факторам. Мы, как представители азербайджанского лобби, постоянно должны заниматься этими вопросами в политической плоскости, наладить совместную работу с Европарламентом и Европейской комиссией, политическими партиями. Мы должны постоянно информировать, что эта война велась только для освобождения наших земель. Азербайджанцы - миролюбивый народ. Завоеванную в боях победу Азербайджан должен довести до пика и в политической плоскости".