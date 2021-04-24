Обращение в международные структуры в связи с невыдачей Арменией карт минных полей

Наши соотечественники призвали международные организации повлиять на правительство Армении с целью передачи Азербайджану карт минных полей

Организация "Натаван Груп", функционирующая в Соединенном Королевстве Bеликобритании и Северной Ирландии, и ряд членов азербайджанской общины, проживающих в этой стране, направили международным организациям обращение в связи с отказом правительства Армении в предоставлении карт минных полей на территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В обращении, адресованном от имени Нармины Мамедовой, Сабины Гулиевой и активных членов диаспоры Европейскому Союзу, Верховному комиссариату ООН по делам беженцев, представительствам ООН, "Amnesty İnternational" и "Human Rights Watch" в Соединенном Королевстве, организации "HALO trust", исследовательскому отделу UNICEF "Innocenti" и парламенту Великобритании, подробно говорится о трехстороннем мирном соглашении от 10 ноября 2020 года, подчеркивается, что официальный Баку в одиночку добился восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Авторы обращения с сожалением отмечают, что наши соотечественники, почти 30 лет как изгнанные из родных очагов, все еще не могут вернуться в свои дома, так как этому серьезно препятствует размещение армянскими вооруженными силами бесчисленного количества мин на освобожденных от оккупации территориях.

В документе говорится о том, что после II Карабахской войны иностранные журналисты и политики побывали на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и назвали Агдам "Хиросимой Кавказа" по степени разрушений, что использование в качестве оружия противопехотных мин является преступлением против человечности.

Наши соотечественники призвали международные организации повлиять на правительство Армении с целью передачи Азербайджану карт минных полей, поддержать официальный Баку в вопросах разминирования освобожденных от оккупации земель, безопасного возвращения этнических азербайджанцев к родным очагам.