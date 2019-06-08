Новая реформа в Грузии: Ожидается ли обострение дефицита кадров в азербайджаноязычных школах? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Правительство Грузии разработало новый пакет реформ для школьных учителей, достигших пенсионного возраста. Согласно документу, эти учителя смогут добровольно выйти на пенсию и взамен получить единовременное вознаграждение от государства.

Проект, подготовленный министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии, предусматривает выплату вознаграждения в размере двухгодичной зарплаты. На сегодняшний день среднемесячная зарплата учителей в государственных школах Грузии составляет около 1000 лари (примерно 360 долларов США). Помимо денежного вознаграждения, на протяжении всей жизни педагогам будет сохранена медицинская страховка.

В государственных школах соседней страны насчитывается свыше 57,4 тыс. учителей. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Ирина Абуладзе заявила, что около 20 тыс. учителей находятся в пенсионном возрасте и более 5 тыс. из них изъявили желание уйти на пенсию в обмен на денежное вознаграждение.

Принимая во внимание тот факт, что большинство учителей в азербайджаноязычных школах Грузии достигло пенсионного возраста, местное бюро Report исследовало возможное влияние указанной реформы на эти школы.

Председатель Союза азербайджанских учителей Грузии Сяадят Зейналгызы сообщила Report, что почти 250 учителей в местах компактного проживания азербайджанцев в Марнеульском, Дманисском, Болнисском и Гардабанском районах приняли решение об уходе на пенсию.

По ее словам, в этих регионах работают около 6 000 учителей, из которых 60-70% в пенсионном возрасте.

С.Зейналгызы полагает, что добровольный выход на пенсию сотен учителей еще больше усугубит проблему дефицита кадров в азербайджаноязычных школах: "Эта проблема больше касается азербайджанского языка и литературы, а также точных наук. В грузинских вузах нет факультетов азербайджанского языка и литературы. В университетах обучаются около 3 тыс. азербайджанских студентов. В основном, они получают образование в области права, финансов, бизнеса, английского и грузинского языков".

Глава Марнеульского образовательного ресурсного центра Кянан Омаров назвал реформу положительной. По его мнению, действующее до конца 2019 года нововведение принесет выгоду тем, кто по состоянию здоровья больше не может преподавать: "Согласно процедуре, изъявившие желание уйти на пенсию учителя обращаются к руководству школы, а затем их документы поступают в образовательные ресурсные центры. На данный момент в Марнеульский центр поступило около 100 обращений. Эта цифра охватывает не только азербайджанские, но и грузинские, армянские и русскоязычные школы".

К.Омаров подчеркнул, что учебный год еще продолжается, и пока не идет речь о выходе педагогов на пенсию.

Он полагает, что уход учителей, достигших пенсионного возраста, не приведет к серьезному дефициту кадров в азербайджаноязычных школах, так как на замещение этих вакансий будут объявлены конкурсы. Кроме того, он отметил, что не прошедшие аттестацию педагоги не увольняются: "За последние три года учителя могли сдавать экзамены только один раз в год. В этом году им была предоставлена возможность пройти экзамен дважды. Министерство образования, науки, культуры и спорта также организует подготовительные курсы для учителей, которые желают пройти аттестацию".

Лейла Бабаева, 62-летняя учительница азербайджанского, а также грузинского языка и литературы в азербайджаноязычной средней школе №73 имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси, в беседе с корреспондентом Report положительно оценила инициативу правительства об отправке пожилых педагогов на пенсию взамен денежного вознаграждения.

Она считает, что от этой реформы выиграют учителя возрастом старше 70 лет, которые уже не могут давать качественные уроки и пользоваться интерактивными методами: "Надо открывать дорогу молодым".

По ее мнению, в регионах преобладают учителя пожилого возраста: "В некоторых школах учителя начальных классов в возрасте 84-85 лет. Большинство из них не хотят принимать новшества. Но им следует реально оценить ситуацию и уступить свое место молодым кадрам".