Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа

Глава Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис прокомментировала заявление губернатора штата об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана

Глава Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис прокомментировала заявление губернатора штата об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана.

Гюнель Раллис рассказала Report, что подписание данного заявления является большим успехом для азербайджанского народа и государства.

Говоря о том, как было подписано заявление, глава ассоциации отметила, что в январе этого года она обратилась к губернатору штата с просьбой объявить 26 февраля Днем Азербайджана:

“Но мое обращение было отклонено на том основании, что оно затрагивает межнациональные конфликты. Потому что в заявлении я дала точную и полную информацию о трагедиях и геноциде, совершенном армянами. Они заявили, что не смогут предпринять никаких шагов против армян. Известно, что в руководство Миннесоты представлены члены Демократической партии, а демократы занимают проармянскую позицию. Я не приняла отказ. Потому что это было первое обращение к штату Миннесота в истории Азербайджана. Впоследствии мы добились подписания этого заявления. Подписание губернатором американского штата Миннесота Тимом Вольцем заявления об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана является большим достижением для азербайджанского народа и государства”.

Г.Раллис сказала, что они разместят информационные табло на автомагистралях штата в связи с Ходжалинским геноцидом. По ее словам, табло, на которых будет отражена информация о Ходжалинской трагедии, с 20 февраля появятся на обочинах дорог. Глава ассоциации отметила, что предварительные соглашения по установке этих табло уже достигнуты.

Пресс-секретарь Государственного комитета по работе с диаспорой Василя Вахидгызы рассказала Report, что в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида азербайджанская диаспора организует в разных странах мероприятия различного характера и предпринимаются шаги для признания геноцида:

“Объявление 26 февраля Днем Азербайджана в американском штате Миннесота, США, является результатом этой деятельности, а также активности азербайджанских диаспорских организаций и наших отдельных соотечественников. Война закончилась, но она продолжается в информационном поле. Азербайджанцы, проживающие за рубежом, активизировались как в вопросе доведения до мировой общественности фактов о Карабахе, так и, в частности, о годовщине Ходжалинского геноцида. С другой стороны, принятие такого заявления свидетельствует о том, что азербайджанцы за рубежом смогли лучше интегрироваться в общество, в котором они живут”.

Отметим, что губернатор американского штата Миннесота Тим Вольц подписал заявление об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана. Подписание заявления было инициировано главой Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис. Напомним, что еще в 2016 году Палата представителей штата Миннесота приняла резолюцию в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида.