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В штате Миннесота 26 февраля объявлен Днем Азербайджана

В штате Миннесота 26 февраля объявлен Днем Азербайджана Губернатор американского штата Миннесота Тим Волз подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана
Внешняя политика
13 февраля 2021 г. 00:18
В штате Миннесота 26 февраля объявлен Днем Азербайджана

Губернатор американского штата Миннесота Тим Волз подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, инициатором декларации стала глава Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис.

В ней говорится, что азербайджанцы, проживающие в Миннесоте, вносят свой вклад в местную культуру, сохраняя и продвигая свой родной язык, богатые национальные культурные ценности и традиции.

Отметим, что в 2016 году Палата представителей Миннесоты приняла постановление о 24-й годовщине Ходжалинского геноцида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFevralın 26-sı ABŞ-ın Minnesota ştatında Azərbaycan Günü elan edildi

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