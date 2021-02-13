В штате Миннесота 26 февраля объявлен Днем Азербайджана

Губернатор американского штата Миннесота Тим Волз подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана

Губернатор американского штата Миннесота Тим Волз подписал декларацию об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, инициатором декларации стала глава Азербайджанской ассоциации Миннесоты Гюнель Раллис.

В ней говорится, что азербайджанцы, проживающие в Миннесоте, вносят свой вклад в местную культуру, сохраняя и продвигая свой родной язык, богатые национальные культурные ценности и традиции.

Отметим, что в 2016 году Палата представителей Миннесоты приняла постановление о 24-й годовщине Ходжалинского геноцида.