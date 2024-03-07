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Скончалась внучка Наги бека Шейхзаманлы

Скончалась внучка Наги бека Шейхзаманлы Скончалась Бельма Кейкурун - внучка Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего пост начальника Специальной службы по борьбе с контрреволюцией во времена Азербайджанской Демократической Республики.
Диаспора
7 марта 2024 г. 04:14
Скончалась внучка Наги бека Шейхзаманлы

Скончалась Бельма Кейкурун - внучка Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего пост начальника Специальной службы по борьбе с контрреволюцией во времена Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает американское бюро Report, она работала юристом в Техасе (США).

Отмечается, что Б.Кейкурун скончалась от рака.

Ранее в своих интервью Report она рассказывала об истории эмиграции своей семьи сначала в Турцию, а затем в Соединенные Штаты. Б.Кейкурун отмечала, что ее дедушка и отец стояли в авангарде борьбы Азербайджана за свою независимость, а также подчеркивала усилия своей семьи по продвижению АР в США.

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Версия на азербайджанском языке Nağı bəy Şeyxzamanlının nəvəsi vəfat edib

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