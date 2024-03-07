Скончалась внучка Наги бека Шейхзаманлы

Скончалась Бельма Кейкурун - внучка Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего пост начальника Специальной службы по борьбе с контрреволюцией во времена Азербайджанской Демократической Республики.

Скончалась Бельма Кейкурун - внучка Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего пост начальника Специальной службы по борьбе с контрреволюцией во времена Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает американское бюро Report, она работала юристом в Техасе (США).

Отмечается, что Б.Кейкурун скончалась от рака.

Ранее в своих интервью Report она рассказывала об истории эмиграции своей семьи сначала в Турцию, а затем в Соединенные Штаты. Б.Кейкурун отмечала, что ее дедушка и отец стояли в авангарде борьбы Азербайджана за свою независимость, а также подчеркивала усилия своей семьи по продвижению АР в США.