Фуад Мурадов: В США в августе откроется Дом Азербайджана

В США при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в середине августа откроется Дом Азербайджана.
Об этом Report заявил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.
Он заявил о планах поездки в США с этой целью.
Ф.Мурадов также отметил работу, которую Госкомитет проводит в американских университетах.
"В США мы начали вести работу в основном в университетах. Многие процессы начинаются с образования, и поэтому в крупных университетах нашей молодежью созданы молодежные объединения", - сказал он.