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Фуад Мурадов: В США в августе откроется Дом Азербайджана

Фуад Мурадов: В США в августе откроется Дом Азербайджана В США в середине августа откроется Дом Азербайджана при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.
Диаспора
2 августа 2024 г. 17:18
Фуад Мурадов: В США в августе откроется Дом Азербайджана

В США при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в середине августа откроется Дом Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Он заявил о планах поездки в США с этой целью.

Ф.Мурадов также отметил работу, которую Госкомитет проводит в американских университетах.

"В США мы начали вести работу в основном в университетах. Многие процессы начинаются с образования, и поэтому в крупных университетах нашей молодежью созданы молодежные объединения", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan House set to open in US this August

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