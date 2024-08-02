Фуад Мурадов: В США в августе откроется Дом Азербайджана

В США в середине августа откроется Дом Азербайджана при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

В США при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой в середине августа откроется Дом Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

Он заявил о планах поездки в США с этой целью.

Ф.Мурадов также отметил работу, которую Госкомитет проводит в американских университетах.

"В США мы начали вести работу в основном в университетах. Многие процессы начинаются с образования, и поэтому в крупных университетах нашей молодежью созданы молодежные объединения", - сказал он.