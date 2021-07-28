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Потомки Наги бека Шейхзаманлы намерены подарить часть его личного архива Азербайджану 

Потомки Наги бека Шейхзаманлы намерены подарить часть его личного архива Азербайджану  Наследники Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего в период Азербайджанской Демократической Республики пост главы Службы госбезопасности, намерены передать Азербайджану часть личного архива своего предка.
Диаспора
28 июля 2021 г. 18:19
Потомки Наги бека Шейхзаманлы намерены подарить часть его личного архива Азербайджану 

Наследники Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего в период Азербайджанской Демократической Республики пост главы Службы госбезопасности, намерены передать Азербайджану часть личного архива своего предка.

Как сообщает Report, в связи с этим внук Шейхзаманлы - Наги Кейкурун, проживающий в настоящее время в США, вместе с сестрами собирается обратиться в соответствующие государственные структуры Азербайджана.

Отметим, что в доме семьи Кейкурун хранятся старинные книги, журналы, рукописи, звукозаписи, привезенный в США первый флаг Азербайджана, серебряный самовар, антикварные ложки, картины и т.д.

В настоящее время в США живут пять внуков Наги бека Шейхзаманлы - Бельма, Шейма, Салима, Серап и Наги.

Бельма Кейкурун сообщила Report, что после падения АДР ее семья перебралась из Гянджи в Трабзон, а родня ее матери отправилась в Иран: "Затем наши деды приехали в Стамбул и, отыскав там семьи эмигрантов, воссоединились с ними, продолжив освободительную борьбу. В этот период наша родня по материнской линии переехала из Ирана в Стамбул. В 1964 году наша семья и семья дяди Явуза перебралась в Нью-Йорк. Нас в семье было двое - я и сестра, остальные сестры и брат родились в США. Мой дедушка - Наги бек Шейхзаманлы неоднократно приезжал в США навестить нас. В первый свой визит он привез нам большой флаг Азербайджана. Мы свято храним его".

По ее словам, дед со слезами на глазах вспоминал об Азербайджане: "Они покинули этот мир с тоской по Родине. Нам с детства прививали любовь к родной земле. Мама готовила азербайджанские национальные блюда - довгу, плов, долму, а отец учил нас азербайджанской музыке и танцам. Родители с гордостью говорили, что мы - азербайджанцы. Они старались сплотить азербайджанцев, проводили разного рода мероприятия. В те трудные годы им удалось собрать средства и купить дом, во дворе которого они возвели мечеть. Кто бы ни приехал из Азербайджана, в первую очередь его отвозили в тот дом".

Шейма Кейкурун призналась Report, что она мечтает побывать в Азербайджане - на земле предков: "При одном упоминании об Азербайджане слезы катились из глаз отца. Он мечтал отыскать свою родню в Гяндже, да видно не судьба. Когда отец скончался, тетя привезла из Азербайджана горстку земли и посыпала на его могилу”.

Н.Кейкурун рассказал Report, что отец часто делился с ними воспоминаниями об Азербайджане: "Верю, что архив, оставшийся нам от отца и деда, будет в Азербайджане в сохранности. Отец и дед были заядлыми книгочеями, у них была обширная библиотека. Среди книг есть и рукописи. В те годы они часто выступали по радио. В архиве моего отца сохранились эти звукозаписи".

По словам Наги Кейкурун, в свой первый приезд в США Наги бек Шейхзаманлы привез большой флаг Азербайджана: "Этот флаг был неизменно с ними. Они часто проводили митинги, борясь за свободу родного Азербайджана. Мы с сестрами намерены обратиться в соответствующие структуры Азербайджана. Было бы прекрасно подарить эти архивы в Музей независимости”.

Вусаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоVarisləri Nağı bəy Şeyxzamanlının arxivini Azərbaycana bağışlamaq istəyir

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