Фуад Мурадов: Есть многочисленные обращения по открытию Домов Азербайджана в зарубежных странах

Поступают многочисленные обращения по открытию Домов Азербайджана в зарубежных странах.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на открытии V Летнего лагеря "Молодежь во имя зеленого мира".

Он сообщил, что для проживающих за рубежом азербайджанцев организовано около 100 субботних и воскресных школ.

"Сегодня в 15 странах действуют 29 Домов Азербайджана. Есть примерно столько же обращений на открытие новых домов", - сказал Ф. Мурадов.