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Фуад Мурадов: Есть многочисленные обращения по открытию Домов Азербайджана в зарубежных странах

Фуад Мурадов: Есть многочисленные обращения по открытию Домов Азербайджана в зарубежных странах
Диаспора
2 августа 2024 г. 11:59
Фуад Мурадов: Есть многочисленные обращения по открытию Домов Азербайджана в зарубежных странах

Поступают многочисленные обращения по открытию Домов Азербайджана в зарубежных странах.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на открытии V Летнего лагеря "Молодежь во имя зеленого мира".

Он сообщил, что для проживающих за рубежом азербайджанцев организовано около 100 субботних и воскресных школ.

"Сегодня в 15 странах действуют 29 Домов Азербайджана. Есть примерно столько же обращений на открытие новых домов", - сказал Ф. Мурадов.

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Версия на английском языке Fuad Muradov: There are many requests to open Azerbaijani houses abroad
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: Xarici ölkələrdə Azərbaycan evlərinin açılması üçün çoxsaylı müraciətlər var

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