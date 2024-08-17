В Вашингтоне прошла встреча с азербайджанской общиной

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с активистами азербайджанской диаспоры в США.

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с активистами азербайджанской диаспоры в США.

Как сообщает Report, Мурадов проинформировал присутствующих о масштабных проектах, реализованных комитетом за последние годы, и обратил внимание на задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым на V (Победном) Конгрессе азербайджанцев мира.

На встрече также выступили временный поверенный в делах посольства Азербайджана в США Тогрул Алиев, глава Альянса американо-азербайджанских организаций Мунаввар Вахабова, проживающий в США известный врач Шапур Ансари.

В ходе мероприятия была подчеркнута эффективность сотрудничества с азербайджанской диаспорой для укрепления общины, обсуждены дальнейшие перспективы, показаны различные видеоролики о работе комитета и азербайджанской диаспоры.

В завершение членам общины были вручены медали.