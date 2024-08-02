Правнук Абдуллы Шаига: Родители всегда говорили с нами дома на азербайджанском языке

Родители всегда говорили с нами дома на азербайджанском языке, читали сказки.

Родители всегда говорили с нами дома на азербайджанском языке, читали сказки.

Об этом в интервью корреспонденту Report в Лачыне сказал проживающий в Канаде правнук азербайджанского писателя Абдуллы Шаига - Аран Рафипур.

Он сказал, что, хотя его семья живет в Канаде, они поддерживают связь со своими родственниками: "Очень горжусь тем, что сегодня участвую в этом лагере диаспорской молодежи. Это мой четвертый визит в Азербайджан. До этого я приезжал сюда в 2007, 2012 и 2023 годах".

Рафипур отметил, что впервые приехал в Баку на свадьбу родственников в 2007 году: "Я впервые посетил дом и родину своего прадеда Абдуллы Шаига в 2007 году. Моя мама Зарифа Нуриева Рафипур является внучкой Абдуллы Шаига и очень привязана к Родине. Дома она всегда говорила на азербайджанском, поэтому я свободно владею азербайджанским языком. Моя мама всегда рассказывала о родных, о нашей стране, читала нам азербайджанские сказки".

Говоря о своей деятельности в Канаде, Рафипур подчеркнул, что в настоящее время работает в департаменте страхования занятости в одной из государственных компаний Канады, а также занимается цифровым маркетингом.