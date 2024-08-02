В сентябре в Карабахе пройдет форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом

В сентябре текущего года в Карабахе пройдет форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом

В сентябре текущего года в Карабахе пройдет форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов на официальной церемонии открытия V Летнего лагеря диаспорcкой молодежи под названием "Молодежь во имя зеленого мира" в Лачыне.

По его словам, форум будет организован Комитетом диаспоры совместно с Министерством науки и образования.

Ф.Мурадов отметил, что подготовлен план действий Госкомитета на ближайшие пять лет.

"Создание Карабахского университета означает, что это название станет известно в сфере образования во всем мире. Мы должны уделить особое внимание пропаганде азербайджанского языка в мировом масштабе. В ближайшее время планируем запустить проект по грамматике азербайджанского языка для обучения иностранцев", - сказал он.