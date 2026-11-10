EIA не изменило прогноз добычи нефти в Азербайджане на текущий год
- 10 ноября, 2026
- 21:19
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Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США сохранило без изменений прогноз суточной добычи нефти в Азербайджане на 2026 год.
Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске доклада EIA "Краткосрочный прогноз развития энергетики".
Согласно обновленным данным EIA, в текущем году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. баррелей в сутки. В октябре ведомство также прогнозировало этот показатель на уровне 550 тыс. баррелей.
В четвертом квартале текущего года ожидается добыча нефти на уровне 550 тыс. баррелей в сутки. Октябрьский прогноз на этот период был аналогичным.
В первом квартале текущего года прогноз добычи нефти в стране составлял 560 тыс. баррелей в сутки, во втором и третьем кварталах – по 550 тыс. баррелей.
Напомним, в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти составляла по 570 тыс. баррелей в сутки, в третьем квартале – 580 тыс. баррелей, а в четвертом – 590 тыс. баррелей.
По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составляла 570 тыс. баррелей в сутки.