EIA не изменило прогноз добычи нефти в Азербайджане на текущий год

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США сохранило без изменений прогноз суточной добычи нефти в Азербайджане на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске доклада EIA "Краткосрочный прогноз развития энергетики".

Согласно обновленным данным EIA, в текущем году добыча нефти в Азербайджане составит 550 тыс. баррелей в сутки. В октябре ведомство также прогнозировало этот показатель на уровне 550 тыс. баррелей.

В четвертом квартале текущего года ожидается добыча нефти на уровне 550 тыс. баррелей в сутки. Октябрьский прогноз на этот период был аналогичным.

В первом квартале текущего года прогноз добычи нефти в стране составлял 560 тыс. баррелей в сутки, во втором и третьем кварталах – по 550 тыс. баррелей.

Напомним, в первом и втором кварталах 2025 года добыча нефти составляла по 570 тыс. баррелей в сутки, в третьем квартале – 580 тыс. баррелей, а в четвертом – 590 тыс. баррелей.

По данным EIA, в 2025 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составляла 570 тыс. баррелей в сутки.