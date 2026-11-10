Baku TV: Азербайджан представляет на COP31 свои цели в области зеленой энергетики

В рамках COP31 Азербайджан представляет не только свою климатическую политику и экологические инициативы, но и национальные ценности, культуру и цели в области зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете, подготовленном Baku TV.

Отмечается, что в павильоне Азербайджана площадью 244 кв. м созданы условия для проведения различных презентаций и встреч. Здесь оборудованы конференц-зал на 35 человек, две переговорные комнаты, а также специальная зона, где гости могут попробовать азербайджанский чай.

Одной из наиболее интересных частей павильона является интерактивная зона. Здесь представлена информация о проектах Азербайджана по борьбе с изменением климата, экологическом состоянии Каспийского моря, а также о работе, проделанной до и после проведения COP.

Кроме того, с помощью интерактивной карты посетители могут ознакомиться с зонами зеленой энергетики Азербайджана и зелеными энергетическими коридорами.

В сюжете также отмечается, что еще одной интересной особенностью павильона стал его талисман – каспийский тюлень. Подчеркивается, что такой выбор не случаен. Изменение климата оказывает серьезное влияние на экосистему Каспийского моря, в частности на среду обитания каспийских тюленей, находящихся под угрозой исчезновения.

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