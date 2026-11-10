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    Baku TV: Азербайджан представляет на COP31 свои цели в области зеленой энергетики

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 21:00
    Baku TV: Азербайджан представляет на COP31 свои цели в области зеленой энергетики

    В рамках COP31 Азербайджан представляет не только свою климатическую политику и экологические инициативы, но и национальные ценности, культуру и цели в области зеленой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете, подготовленном Baku TV.

    Отмечается, что в павильоне Азербайджана площадью 244 кв. м созданы условия для проведения различных презентаций и встреч. Здесь оборудованы конференц-зал на 35 человек, две переговорные комнаты, а также специальная зона, где гости могут попробовать азербайджанский чай.

    Одной из наиболее интересных частей павильона является интерактивная зона. Здесь представлена информация о проектах Азербайджана по борьбе с изменением климата, экологическом состоянии Каспийского моря, а также о работе, проделанной до и после проведения COP.

    Кроме того, с помощью интерактивной карты посетители могут ознакомиться с зонами зеленой энергетики Азербайджана и зелеными энергетическими коридорами.

    В сюжете также отмечается, что еще одной интересной особенностью павильона стал его талисман – каспийский тюлень. Подчеркивается, что такой выбор не случаен. Изменение климата оказывает серьезное влияние на экосистему Каспийского моря, в частности на среду обитания каспийских тюленей, находящихся под угрозой исчезновения.

    Подробнее в сюжете:

    Baku TV: Азербайджан представляет на COP31 свои цели в области зеленой энергетики

    COP31 Зеленая энергетика Baku TV
    Видео
    "Baku TV": Azərbaycan COP31-də yaşıl enerji hədəflərini nümayiş etdirir
    Видео
    Baku TV: Azerbaijan presenting green energy goals at COP31
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