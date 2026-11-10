ESM: Британцы начали массово закупать продукты на случай войны

Жители Великобритании стали активнее закупать консервы, бутилированную воду и другие товары первой необходимости после призыва правительства создать запасы на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе возможного военного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает European Supermarket Magazine (ESM) со ссылкой на исследование компании Worldpanel by Numerator.

Согласно публикации, рост спроса начался после запуска 22 октября правительственной информационной кампании Be Ready ("Будь готов"), направленной на повышение готовности населения к чрезвычайным ситуациям.

В течение последующих десяти дней продажи антисептиков для рук выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Продажи бутилированной воды увеличились на 67%, а консервированных продуктов в жестяных и стеклянных банках - на 37%.

Значительно вырос и спрос на мясные консервы. По данным исследования, число покупателей этой продукции увеличилось на 43%, что соответствует примерно 400 тыс. дополнительных покупателей в день.

Согласно рекомендациям британских властей, гражданам следует иметь дома запас продуктов питания и питьевой воды как минимум на трое суток.

Кроме того, населению рекомендуют хранить наличные деньги, копии паспортов, важные телефонные номера, необходимые медикаменты, портативные зарядные устройства, радиоприемники и фонарики.