Мохсен Резаи опроверг сообщения о переговорах между Ираном и США

В настоящее время между Ираном и США не ведутся переговоры.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Подчеркиваю, что в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с американцами и между Тегераном и Вашингтоном нет диалога", – заявил он.

Резаи напомнил, что условия Ирана были направлены Вашингтону.

"Мы потребовали от американцев дать четкий и однозначный ответ на наши условия, однако до сих пор такого ответа не получили. Ответ американской стороны носит обманчивый характер.

Все заявления о продолжении переговоров с Ираном и проведении встречи в Катаре являются ложью. Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены семь условий Ирана".

Резаи также сообщил, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом не планируется.

"Сообщения о подготовке моей встречи с Вэнсом совершенно ложны и беспочвенны", – сказал он, добавив, что заявления США о продолжении переговоров направлены на ослабление экономического давления и снижение цен на нефть.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал семь условий Ирана по прекращению войны абсурдными.