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    Мохсен Резаи опроверг сообщения о переговорах между Ираном и США

    В регионе
    • 10 ноября, 2026
    • 21:12
    Мохсен Резаи опроверг сообщения о переговорах между Ираном и США

    В настоящее время между Ираном и США не ведутся переговоры.

    Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    "Подчеркиваю, что в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с американцами и между Тегераном и Вашингтоном нет диалога", – заявил он.

    Резаи напомнил, что условия Ирана были направлены Вашингтону.

    "Мы потребовали от американцев дать четкий и однозначный ответ на наши условия, однако до сих пор такого ответа не получили. Ответ американской стороны носит обманчивый характер.

    Все заявления о продолжении переговоров с Ираном и проведении встречи в Катаре являются ложью. Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены семь условий Ирана".

    Резаи также сообщил, что его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом не планируется.

    "Сообщения о подготовке моей встречи с Вэнсом совершенно ложны и беспочвенны", – сказал он, добавив, что заявления США о продолжении переговоров направлены на ослабление экономического давления и снижение цен на нефть.

    Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал семь условий Ирана по прекращению войны абсурдными.

    Мохсен Резаи Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном
    Rezai: İranla ABŞ arasında danışıqlar aparılmır
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