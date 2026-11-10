Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    EIA сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 21:10
    EIA сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

    Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США сохранило прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 530 тыс. баррелей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске доклада EIA "Краткосрочный прогноз развития энергетики".

    В октябре ведомство также прогнозировало добычу нефти в 2027 году на уровне 530 тыс. баррелей в сутки.

    В первом квартале следующего года среднесуточная добыча нефти в стране ожидается на уровне 540 тыс. баррелей, что соответствует октябрьскому прогнозу.

    Во втором квартале 2027 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 530 тыс. баррелей. Этот показатель также остался без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

    Кроме того, EIA прогнозирует, что в третьем и четвертом кварталах 2027 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 520 тыс. баррелей. Прогноз по обоим кварталам также остался без изменений по сравнению с октябрем.

    Управление энергетической информации (EIA) Добыча нефти в Азербайджане
    EIA 2027-ci il üçün Azərbaycanda neft hasilatı proqnozunu dəyişməyib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    22:45
    В ДР Конго обнаружены тела убитых боевиками 40 мирных жителей
    Другие страны
    22:38
    Джон Керри заявил о возвращении США к активной борьбе с изменением климата
    В регионе
    22:24
    Президенты Грузии и Узбекистана обсудили развитие транспортных коридоров
    В регионе
    22:24
    Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ
    Другие страны
    22:12
    Михаил Малкин: Травма помешала мне выступить лучше на чемпионате мира
    Индивидуальные
    22:09
    КСИР обвинил США в подрыве третьего нефтяного танкера в Ормузском проливе
    В регионе
    22:07
    Сибига: Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике
    Другие страны
    22:07
    Тофиг Алиев: Надеюсь, в будущем смогу стать чемпионом мира
    Индивидуальные
    22:04
    Фото
    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана
    Внешняя политика
    Лента новостей