EIA сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США сохранило прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 530 тыс. баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске доклада EIA "Краткосрочный прогноз развития энергетики".

В октябре ведомство также прогнозировало добычу нефти в 2027 году на уровне 530 тыс. баррелей в сутки.

В первом квартале следующего года среднесуточная добыча нефти в стране ожидается на уровне 540 тыс. баррелей, что соответствует октябрьскому прогнозу.

Во втором квартале 2027 года суточная добыча нефти в Азербайджане составит 530 тыс. баррелей. Этот показатель также остался без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

Кроме того, EIA прогнозирует, что в третьем и четвертом кварталах 2027 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 520 тыс. баррелей. Прогноз по обоим кварталам также остался без изменений по сравнению с октябрем.