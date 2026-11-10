Квривишвили: Сотрудничество с Азербайджаном расширит возможности экспорта электроэнергии в ЕС

Энергетическое сотрудничество Грузии с Азербайджаном, Турцией и Болгарией открывает новые возможности для развития энергетического сектора региона и увеличения поставок электроэнергии в страны Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Общественное телевидение Грузии, об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, четыре страны договорились о дальнейшем развитии энергетических мощностей и инфраструктуры, соединяющей их энергосистемы.

"Это позволит увеличить производство электроэнергии и расширить возможности ее экспорта в страны Европейского союза. Это очень важная инициатива", - отметила Квривишвили.

Она подчеркнула особую значимость энергетического сотрудничества с соседними государствами и международными партнерами для Грузии.

По словам министра, Тбилиси рассчитывает на дальнейшее развитие энергетического сектора и увеличение объемов производства электроэнергии, в том числе для последующего экспорта.

Отметим, что 10 ноября в Анталье в рамках COP31 подписано соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджана, Болгарии, Грузии и Турции.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества в сфере чистой энергетики, развитие трансграничной энергетической инфраструктуры, расширение использования возобновляемых источников энергии и повышение энергетической безопасности региона.