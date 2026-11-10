Мухтар Бабаев подчеркнул важность доступной электроэнергии для всех
Энергетика
- 10 ноября, 2026
- 21:20
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В ходе обсуждений на Глобальной встрече министров и форуме по электрификации в рамках COP31 была подчеркнута важность обеспечения всеобщего доступа к надежной, доступной по цене и устойчивой электроэнергии.
Как сообщает Report, об этом написал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на своей странице в социальной сети X.
"Для развивающихся стран, особенно наименее развитых стран (LDC) и малых островных развивающихся государств (SIDS), доступ к финансированию на приемлемых условиях, инвестиции в устойчивые электросети и системы хранения энергии, а также укрепление местного потенциала имеют решающее значение для обеспечения инклюзивного энергетического перехода".
Muxtar Babayev: Sərfəli elektrik enerjisinə çıxış imkanları müzakirə olunub
Mukhtar Babayev emphasizes importance of accessible electricity for everyone
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