Muxtar Babayev: Sərfəli elektrik enerjisinə çıxış imkanları müzakirə olunub
- 10 noyabr, 2026
- 21:17
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COP31-dəki Qlobal Elektrikləşdirmə Nazirlər Toplantısı və Forumu çərçivəsində müzakirələrdə hər kəs üçün etibarlı, sərfəli və dayanıqlı elektrik enerjisinə çıxışın təmin edilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"İnkişaf etməkdə olan ölkələr, xüsusilə də Ən Az İnkişaf Etmiş Ölkələr (LDC) və İnkişaf Etməkdə olan Kiçik Ada Dövlətləri (SIDS) üçün sərfəli maliyyəyə çıxış, dayanıqlı şəbəkələrə və enerjinin saxlanmasına investisiya qoyuluşu və daha güclü yerli potensial inklüziv enerji keçidini təmin etmək üçün zəruridir".
At the Global Electrification Ministerial and Forum at COP31, discussions underscored the importance of ensuring reliable, affordable, and sustainable electricity access for all. For developing countries, particularly Least Developed Countries (LDCs) and Small Island Developing States (SIDS), access to affordable finance, investment in resilient grids and energy storage, and stronger local capacities are essential to ensuring an inclusive energy transition. #COP31 #Electrification #EnergyAccess— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) November 10, 2026