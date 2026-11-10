Правительство Нидерландов может уйти в отставку на фоне разногласий по налоговой реформе

Правительство Нидерландов может в ближайшее время подать в отставку из-за разногласий между участниками правящей коалиции по вопросу налоговой реформы и отсутствия необходимой поддержки в парламенте.

Как передает Report, об этом сообщает газета NRC со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, ни одна из трех партий правящей коалиции ("Демократы-66", Народная партия за свободу и демократию (НПСД) и "Христианско-демократический призыв") не заинтересована в проведении досрочных выборов. Согласно опросам, все три политические силы рискуют потерять значительное количество мест в парламенте в случае нового голосования.

Дополнительную неопределенность внесла инициатива лидера партии "Христианский союз" Мирьям Биккер. Нижняя палата парламента поддержала предложение отказаться от автоматического назначения досрочных выборов после отставки правительства. Вместо этого депутаты намерены сначала рассмотреть возможность формирования нового кабинета в рамках действующего состава парламента.

Причиной обострения политического кризиса стал спор вокруг налогового пакета, предложенного оппозиционными партиями "Прогрессивные Нидерланды" (PRO) и "Вольт". Инициатива предусматривает снижение налоговой нагрузки на труд на 1,5 млрд евро с компенсацией за счет повышения налогов на капитал и пересмотра правил налогообложения наследства и дарения.

Предложение может получить поддержку большинства в обеих палатах парламента, однако НПСД выступает против него. В свою очередь, представители "Демократов-66" и "Христианско-демократического призыва" допустили возможность голосования за инициативу оппозиции вопреки позиции партнеров по коалиции. В НПСД такой сценарий назвали неприемлемым.

Нынешняя ситуация стала очередным испытанием для политической системы Нидерландов. С 2021 года несколько правительств страны досрочно прекращали работу из-за внутренних разногласий.