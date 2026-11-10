Niderland hökuməti fikir ayrılıqlarına görə istefaya gedə bilər
- 10 noyabr, 2026
- 22:38
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Niderland hökuməti vergi islahatları məsələsində hakim koalisiya iştirakçıları arasında yaranan fikir ayrılıqları və parlamentdə lazımi dəstəyin olmaması səbəbindən yaxın vaxtlarda istefa verə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumət mənbələrinə istinadən "NRC" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, hakim koalisiyanın üç partiyasından heç biri ("Demokratlar-66", "Azadlıq və Demokratiya uğrunda Xalq Partiyası" (NPSD) və "Xristian-Demokratik Çağırış") növbədənkənar seçkilərin keçirilməsində maraqlı deyil.
Sorğulara əsasən, yeni səsvermə olacağı təqdirdə, hər üç siyasi qüvvə parlamentdə əhəmiyyətli sayda yer itirmək riski ilə üz-üzədir.
"Xristian İttifaqı" partiyasının lideri Miryam Bikkerin təşəbbüsü əlavə qeyri-müəyyənlik yaradıb. Parlamentin aşağı palatası hökumətin istefasından sonra növbədənkənar seçkilərin avtomatik təyin edilməsindən imtina etmək təklifini dəstəkləyib. Bunun əvəzinə, deputatlar əvvəlcə parlamentin hazırkı tərkibi çərçivəsində yeni kabinetin formalaşdırılması imkanını nəzərdən keçirmək niyyətindədirlər.
Siyasi böhranın kəskinləşməsinə müxalifətdəki "Mütərəqqi Niderland" (PRO) və "Volt" partiyaları tərəfindən təklif edilən vergi paketi ətrafında yaranan mübahisə səbəb olub. Təşəbbüs əmək üzərinə düşən vergi yükünün 1,5 milyard avro azaldılmasını, bunun isə kapital vergilərinin artırılması, miras və bağışlama vergitutma qaydalarına yenidən baxılması hesabına kompensasiya edilməsini nəzərdə tutur.
Təklif parlamentin hər iki palatasında səs çoxluğu qazana bilər, lakin NPSD buna qarşı çıxır. Öz növbəsində, "Demokratlar-66" və "Xristian-Demokratik Çağırış" nümayəndələri koalisiya tərəfdaşlarının mövqeyinə rəğmən müxalifətin təşəbbüsünə səs verməyin mümkünlüyünü istisna etməyiblər. NPSD-də belə bir ssenarini qəbuledilməz adlandırıblar.
Mövcud vəziyyət Niderlandın siyasi sistemi üçün növbəti sınaq olub. 2021-ci ildən bəri ölkənin bir neçə hökuməti daxili fikir ayrılıqları səbəbindən işini vaxtından əvvəl dayandırıb.