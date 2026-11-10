Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 год

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 21:25
    Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 год

    Министерство энергетики США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год на 1,2% - с $96,32 до $97,44 за баррель.

    Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

    В ведомстве отметили, что в октябре цены на нефть росли третий месяц подряд. Основными причинами стали сокращение мировых запасов, нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченные возможности морских перевозок и увеличение транспортных расходов, что привело к сокращению предложения на рынке.

    "В сложившихся условиях мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent до конца текущего года останется на уровне около $100 за баррель", - говорится в отчете.

    Согласно прогнозу Минэнерго США, в 2027 году средняя стоимость Brent составит $85,78 за баррель.

    Минэнерго США Управление энергетической информации (EIA) Нефть марки Brent Цена на нефть
    ABŞ Energetika Nazirliyi 2026-cı il üçün "Brent"in qiymət proqnozunu artırıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    22:38
    Джон Керри заявил о возвращении США к активной борьбе с изменением климата
    В регионе
    22:24
    Президенты Грузии и Узбекистана обсудили развитие транспортных коридоров
    В регионе
    22:24
    Судно ADNOC повреждено при атаке в водах ОАЭ
    Другие страны
    22:12
    Михаил Малкин: Травма помешала мне выступить лучше на чемпионате мира
    Индивидуальные
    22:09
    КСИР обвинил США в подрыве третьего нефтяного танкера в Ормузском проливе
    В регионе
    22:07
    Сибига: Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море и энергетике
    Другие страны
    22:07
    Тофиг Алиев: Надеюсь, в будущем смогу стать чемпионом мира
    Индивидуальные
    22:04
    Фото
    В Астане отметили День Победы и День государственного флага Азербайджана
    Внешняя политика
    21:56
    Сельджан Махсудова: Рада, что нам удалось добиться исторического результата
    Индивидуальные
    Лента новостей