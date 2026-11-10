Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 год

Министерство энергетики США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год на 1,2% - с $96,32 до $97,44 за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В ведомстве отметили, что в октябре цены на нефть росли третий месяц подряд. Основными причинами стали сокращение мировых запасов, нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченные возможности морских перевозок и увеличение транспортных расходов, что привело к сокращению предложения на рынке.

"В сложившихся условиях мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent до конца текущего года останется на уровне около $100 за баррель", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу Минэнерго США, в 2027 году средняя стоимость Brent составит $85,78 за баррель.