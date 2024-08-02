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В Лачыне состоялось открытие V Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Лачыне состоялось открытие V Летнего лагеря диаспорской молодежи В Лачыне прошло открытие V Летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь во имя зеленого мира".
Диаспора
2 августа 2024 г. 11:44
В Лачыне состоялось открытие V Летнего лагеря диаспорской молодежи

В Лачыне прошло открытие V Летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь во имя зеленого мира".

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, в летнем лагере принимают участие 115 молодых людей из 60 стран мира.

В рамках лагеря запланировано знакомство с историко-культурными памятниками Лачына и Карабаха, встречи с членами семей шехидов и ветеранами, а также экспертами в различных областях, участие в панельных дискуссиях и семинарах, развлечения и интеллектуальные игры.

Проект, организаторами которого выступают Государственный комитет по работе с диаспорой и Фонд Гейдара Алиева, призван предоставить возможность проживающим за рубежом молодым азербайджанцам укрепить связи со своей родиной и приобрести новых друзей.

Фото: Самира Гасанова

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında “Gənclər Yaşıl Dünya Naminə” Diaspor Gənclərinin V Yay Düşərgəsinin açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Фото‘Youth for Green World’ 5th Summer Camp kicks off in Lachin

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