В США состоялось открытие "Азербайджанского Дома"

В городе Александрии, штат Вирджиния, состоялась церемония открытия "Азербайджанского Дома".

В городе Александрии, штат Вирджиния, состоялась церемония открытия "Азербайджанского Дома".

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин. Соучредитель Азербайджанской Ассоциации Севда Тахирли, приветствуя гостей, рассказала об эффективной деятельности азербайджанской общины и отметила, что "открытие "Азербайджанского Дома" является большим подарком для нашей общины в США".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с этим знаменательным событием. Он отметил, что открытие "Азербайджанского Дома" способствует повышению активности азербайджанской общины. Рассказывая о проектах, реализуемых на основе поручений и рекомендаций президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета отметил, что "Азербайджанские Дома", открытые в зарубежных странах, имеют особое значение с точки зрения налаживания связей между нашими соотечественниками.

В ходе выступлений была подчеркнута важность продвижения родного языка, истории и культуры, привлечения молодежи к деятельности диаспоры, и выражена надежда, что "Азербайджанский Дом" в будущем внесет большой вклад в эту работу.

После церемонии открытия состоялась встреча с представителями азербайджанской общины Вирджинии. Фуад Мурадов рассказал о диаспорной политике нашего государства и работе, проводимой Госкомитетом. Члены общины отметили усиление координированной деятельности азербайджанской общины в США, ускорение процессов организации и налаживания связей.

Затем были продемонстрированы видеоролики о деятельности диаспоры. Встреча завершилась обменом мнениями по таким темам, как повышение активности диаспоры, в том числе на информационных платформах, цели диаспорного движения и другие.