Азербайджанский дзюдоист в очередной раз выиграл турнир в США

Азербайджанский дзюдоист, выступающий в США, Заур Джалиль вновь завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по дзюдо в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
Как сообщает американское бюро
Спортсмен отпраздновал победу, облачившись во флаг Азербайджана.
"Я горжусь тем, что я азербайджанец. Посвящаю свою победу моим детям Джаннат, Джансу и Озджану", - сказал З.Джалиль.
Отметим, что З.Джалиль живет в США с 1998 года. Ранее он трижды выигрывал чемпионат США по дзюдо, является обладателем черного пояса 3-го дана.