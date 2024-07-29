Азербайджанский дзюдоист в очередной раз выиграл турнир в США

Азербайджанский дзюдоист, выступающий в США, Заур Джалиль вновь завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по дзюдо в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Азербайджанский дзюдоист, выступающий в США, Заур Джалиль вновь завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по дзюдо в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Как сообщает американское бюро Report , он оказался сильнее всех своих соперников в весовой категории 81 кг.

Спортсмен отпраздновал победу, облачившись во флаг Азербайджана.

"Я горжусь тем, что я азербайджанец. Посвящаю свою победу моим детям Джаннат, Джансу и Озджану", - сказал З.Джалиль.

Отметим, что З.Джалиль живет в США с 1998 года. Ранее он трижды выигрывал чемпионат США по дзюдо, является обладателем черного пояса 3-го дана.