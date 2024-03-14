В Рустави откроется Центр интеграции азербайджанцев

В грузинском городе Рустави откроется Центр интеграции азербайджанцев.

В грузинском городе Рустави откроется Центр интеграции азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на встрече с делегацией во главе с председателем комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Гиви Миканадзе.

Ф.Мурадов дал подробную информацию о деятельности Госкомитета, подчеркнул важность интеграции проживающих в Грузии соотечественников в местное общество.

Гости также были проинформированы об интеграционных центрах, действующих на территории компактного проживания азербайджанцев в Грузии.

Председатель комитета грузинского парламента в свою очередь подчеркнул, что между двумя странами существует многовековая дружба и добрососедские отношения. Он рассказал о проделанной работе по интеграции азербайджанцев в грузинское общество, расширении возможностей в сфере образования для азербайджанцев.