В Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров

22 июня в Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров.

22 июня в Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие, которое состоится при поддержке данного ведомства, Альянса азербайджанцев Германии и участии посольства Азербайджана в Германии, будет проведено в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

В форуме предполагается участие азербайджанцев, получивших образование в европейских университетах, а также работающих в настоящее время инженерами в Европе.