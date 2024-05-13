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В Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров

В Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров 22 июня в Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров.
Диаспора
13 мая 2024 г. 19:06
В Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров

22 июня в Берлине состоится Европейский форум азербайджанских инженеров.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие, которое состоится при поддержке данного ведомства, Альянса азербайджанцев Германии и участии посольства Азербайджана в Германии, будет проведено в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

В форуме предполагается участие азербайджанцев, получивших образование в европейских университетах, а также работающих в настоящее время инженерами в Европе.

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Версия на азербайджанском языке Berlində Azərbaycanlı Mühəndislərin Avropa Forumu təşkil olunacaq

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