Азербайджанская диаспора в Украине оказала помощь пограничникам медоборудованием

Азербайджанская диаспора в Украине оказала помощь украинским пограничникам высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Азербайджанская диаспора в Украине оказала помощь украинским пограничникам высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report президент Ассамблеи народов Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, медоборудование немецкого производства позволит украинским пограничникам проходить обследование и лечение, не покидая место службы.

В частности это приборы для лабораторных исследований, палатные принадлежности, компьютерные диагностические системы и прочее.

Помощь доставлена ​​к пограничным пунктам в направлении украинского города Черновцы.

По словам Тагиева, подобная помощь будет интенсивно оказываться в данном регионе совместно с председателем Конгресса Черновицкой области Намиком Алиевым.

Командование Госпогранслужбы Украины наградило Ровшана Тагиева и Намика Алиева за активную деятельность по оказанию гуманитарной помощи.