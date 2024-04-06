Создана Ассоциация азербайджанских ученых, проживающих в Турции

При Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) создана Ассоциация азербайджанских ученых, проживающих в Турции.

При Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) создана Ассоциация азербайджанских ученых, проживающих в Турции.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие, посвященное созданию организации, проведено совместно Государственным комитетом по работе с диаспорой и TADEF.

По словам советника председателя TADEF Парвиза Мамедзаде, в ближайшее время в Турции пройдет съезд ученых, на котором будет утвержден новый совет правления Ассоциации. Он также подчеркнул, что Ассоциация будет играть важную роль в научном аспекте решения различных проблем.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил, что создание Ассоциации было ожидаемым и будет способствовать дальнейшему углублению связей между Азербайджаном и Турцией.