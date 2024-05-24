Американская делегация посетила Лачын и Шушу

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация официальных лиц штата Мэн и видных представителей общественности США посетила освобожденные от оккупации Шушу и Лачын.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация официальных лиц штата Мэн и видных представителей общественности США посетила освобожденные от оккупации Шушу и Лачын.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Гостям была предоставлена информация о текущей ситуации в городе Шуша. Делегация ознакомилась с условиями, созданными для вновь прибывших в Шушу, и высоко оценила проделанную работу.

Они осудили акты вандализма, совершенные армянами в отношении памятников культуры, мечетей в период оккупации. Затем гости посетили мавзолей Вагифа, Гянджинские ворота, обстрелянные памятники, Джыдыр дюзю, мечеть Юхары Говхарага.

В Лачыне гостям была предоставлена подробная информация об условиях, созданных для вернувшихся жителей, рабочих местах и их социальном обеспечении, о продолжающихся работах по восстановлению и реконструкции.

Делегация посетила Агропромышленный парк, теплицу, ферму и мебельный цех в городе Лачыне, а также село Сус.