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Американская делегация посетила Лачын и Шушу

Американская делегация посетила Лачын и Шушу Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация официальных лиц штата Мэн и видных представителей общественности США посетила освобожденные от оккупации Шушу и Лачын.
Диаспора
24 мая 2024 г. 19:37
Американская делегация посетила Лачын и Шушу

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация официальных лиц штата Мэн и видных представителей общественности США посетила освобожденные от оккупации Шушу и Лачын.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Гостям была предоставлена информация о текущей ситуации в городе Шуша. Делегация ознакомилась с условиями, созданными для вновь прибывших в Шушу, и высоко оценила проделанную работу.

Они осудили акты вандализма, совершенные армянами в отношении памятников культуры, мечетей в период оккупации. Затем гости посетили мавзолей Вагифа, Гянджинские ворота, обстрелянные памятники, Джыдыр дюзю, мечеть Юхары Говхарага.

В Лачыне гостям была предоставлена подробная информация об условиях, созданных для вернувшихся жителей, рабочих местах и их социальном обеспечении, о продолжающихся работах по восстановлению и реконструкции.

Делегация посетила Агропромышленный парк, теплицу, ферму и мебельный цех в городе Лачыне, а также село Сус.

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Версия на английском языке ФотоUS delegation visits Lachin and Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Meyn ştatının nümayəndə heyəti Laçın və Şuşaya səfər edib

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