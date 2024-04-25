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Диаспоры Азербайджана и Кыргызстана будут сотрудничать

Диаспоры Азербайджана и Кыргызстана будут сотрудничать Подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.
Диаспора
25 апреля 2024 г. 10:54
Диаспоры Азербайджана и Кыргызстана будут сотрудничать

Подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Как сообщает Report, со стороны Азербайджана документ подписал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, а со стороны Кыргызской Республики - министр труда, социального обеспечения и миграции Гульнара Батырова.

Была выражена уверенность в том, что подписанный в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан меморандум о взаимопонимании внесет большой вклад в развитие отношений между двумя государственными структурами, будет способствовать дальнейшему укреплению связей и развитию сотрудничества по восходящей линии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qırğızıstan diasporları əməkdaşlıq edəcək

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