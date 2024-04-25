Диаспоры Азербайджана и Кыргызстана будут сотрудничать

Подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой и Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Как сообщает Report, со стороны Азербайджана документ подписал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, а со стороны Кыргызской Республики - министр труда, социального обеспечения и миграции Гульнара Батырова.

Была выражена уверенность в том, что подписанный в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан меморандум о взаимопонимании внесет большой вклад в развитие отношений между двумя государственными структурами, будет способствовать дальнейшему укреплению связей и развитию сотрудничества по восходящей линии.