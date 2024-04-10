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Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана В январе-марте этого года 528 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии.
Диаспора
10 апреля 2024 г. 12:48
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана

В январе-марте этого года 528 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии.

Об этом в ответ на запрос Европейского бюро Report сообщили в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев Германии.

По информации, всего было рассмотрено 395 обращений граждан Азербайджана. Из них 3,8% были признаны беженцами и получили вид на жительство в Германии.

В указанном периоде были отклонены 279 обращений граждан Азербайджана о получении статуса беженцев. Отмечается, что некоторые из них жили в Германии незаконно, несмотря на предписание добровольно покинуть страну. Дела этих лиц направлены в местные административные суды.

Согласно отчету, за первые три месяца 2024 года в Германию прибыли и подали заявление о предоставлении убежища 71 061 иностранный гражданин, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Версия на английском языке Germany rejects asylum applications from 279 Azerbaijani citizens since start of year
Версия на азербайджанском языке Almaniya bu il 279 Azərbaycan vətəndaşının sığınacaq istəyinə mənfi cavab verib

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