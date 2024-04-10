Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана

В январе-марте этого года 528 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии.

В январе-марте этого года 528 граждан Азербайджана попросили убежища в Германии.

Об этом в ответ на запрос Европейского бюро Report сообщили в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев Германии.

По информации, всего было рассмотрено 395 обращений граждан Азербайджана. Из них 3,8% были признаны беженцами и получили вид на жительство в Германии.

В указанном периоде были отклонены 279 обращений граждан Азербайджана о получении статуса беженцев. Отмечается, что некоторые из них жили в Германии незаконно, несмотря на предписание добровольно покинуть страну. Дела этих лиц направлены в местные административные суды.

Согласно отчету, за первые три месяца 2024 года в Германию прибыли и подали заявление о предоставлении убежища 71 061 иностранный гражданин, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.