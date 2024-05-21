Делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады прибыла с визитом в Азербайджан

Делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады в первый день своего визита в Азербайджан посетила в Баку Аллею шехидов, почтила память героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность страны, возложила цветы к их могилам.

Делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады в первый день своего визита в Азербайджан посетила в Баку Аллею шехидов, почтила память героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность страны, возложила цветы к их могилам.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что затем делегация посетила внесенные в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер", комплекс Дворца Ширваншахов, Девичью башню и ознакомилась с национально-культурным наследием нашей страны. Гости также побывали в Азербайджанском национальном музее ковра, где хранятся образцы искусства и ковры, являющиеся нашим национальным наследием, Парке военных трофеев, Центре Гейдара Алиева. Гостям была предоставлена подробная информация о центре.

Делегация провела ряд встреч в Алятской свободной экономической зоне, Министерстве экономики, Фонде возрождения Карабаха, на следующий день посетила Государственный комитет по работе с диаспорой. В рамках встречи с официальными лицами комитета было подчеркнуто, что дружественные, братские отношения между бухарскими евреями и азербайджанскими общинами за рубежом постоянно развиваются и обмен опытом станет более эффективным, была выражена уверенность в том, что налаженные связи будут продолжены на уровне стратегического сотрудничества.

В рамках визита гости также побывали в Губинском районе. Делегация встретилась с главой Исполнительной власти Губинского района Ильгаром Махмудовым, ознакомилась с поселком Красная Слобода, где компактно проживают горские евреи, Музеем горских евреев, а также Губинским мемориальным комплексом геноцида, выразила удовлетворение существующей толерантной средой.