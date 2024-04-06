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Свыше 3,6 тыс. проживающих в Стамбуле граждан Азербайджана получили паспорта

Свыше 3,6 тыс. проживающих в Стамбуле граждан Азербайджана получили паспорта Свыше 3,6 тыс. граждан Азербайджана, проживавшие в Стамбуле с 1990-х годов без документов, получили азербайджанские паспорта.
Диаспора
6 апреля 2024 г. 13:55
Свыше 3,6 тыс. проживающих в Стамбуле граждан Азербайджана получили паспорта

Свыше 3,6 тыс. граждан Азербайджана, проживавшие в Стамбуле с 1990-х годов без документов, получили азербайджанские паспорта.

Как передает Report, об этом говорилось на встрече председателя Госкомитета Азербайджана по делам с диаспорой Фуада Мурадова с губернатором провинции Стамбул Давутом Гюлем.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию Плана действий в отношении граждан Азербайджана, мигрировавших в Турецкую Республику (город Стамбул) после 1990-х годов, включая членов их семей, родившихся в Турции.

Было отмечено, что в рамках реализации плана по сей день рассмотрены обращения 7 093 азербайджанцев, из которых 3 623 уже получили паспорта.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda sənədsiz yaşayan 3623 Azərbaycan vətəndaşına pasport verilib 

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