О нас

Азербайджанская диаспора Молдовы отметила день рождения Гейдара Алиева

Азербайджанская диаспора Молдовы отметила день рождения Гейдара Алиева В посольстве Азербайджана в Молдове прошло торжественное мероприятие в связи с 101-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера, строителя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева.
Диаспора
10 мая 2024 г. 16:54
Азербайджанская диаспора Молдовы отметила день рождения Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Молдове прошло торжественное мероприятие в связи с 101-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера, строителя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в нем приняли участие официальные лица Молдовы, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, члены конгресса азербайджанцев Молдовы и другие представители азербайджанской диаспоры.

Сначала возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, затем выступил консул Азербайджана в РМ Дмитрий Панин, депутат молдавского парламента, председатель группы дружбы Азербайджан-Молдова Виталие Жакот, председатель конгресса Эльчин Байрамов, а также аксакал азербайджанской диаспоры Маариф Рагимов.

"Гейдар Алиев с достоинством руководил страной. Благодаря его мудрым решениям Азербайджан стал процветающим и знаменитым на весь мир государством", - отметил В. Жакот.

"Отмечая сегодня день рождения Гейдара Алиева, мы еще раз выражаем свое глубокое почтение к его памяти, и лучшее, что мы можем сделать в знак этого - продолжать уверенно идти путем прогресса, солидарности и любви к Родине, как это завещал наш общенациональный лидер", - сказал председатель КАМ Эльчина Байрамов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani diaspora in Moldova celebrates 101st birth anniversary of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоMoldovadakı Azərbaycan diasporu Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünü qeyd edib

Другие новости из категории

В Киеве почтили память Гейдара Алиева
ФотоВ Киеве почтили память Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 11:54
Диаспоры Азербайджана и Кыргызстана будут сотрудничать
ФотоДиаспоры Азербайджана и Кыргызстана будут сотрудничать
25 апреля 2024 г. 10:54
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Создана Ассоциация азербайджанских ученых, проживающих в Турции
ФотоСоздана Ассоциация азербайджанских ученых, проживающих в Турции
6 апреля 2024 г. 20:57
Свыше 3,6 тыс. проживающих в Стамбуле граждан Азербайджана получили паспорта
ФотоСвыше 3,6 тыс. проживающих в Стамбуле граждан Азербайджана получили паспорта
6 апреля 2024 г. 13:55
Умер представитель рода Джавад хана Рза Джавадхани
Умер представитель рода Джавад хана Рза Джавадхани
5 апреля 2024 г. 03:25
В азербайджанской школе в Гааге отметили праздник Новруз
В азербайджанской школе в Гааге отметили праздник Новруз
19 марта 2024 г. 22:35
В Рустави откроется Центр интеграции азербайджанцев
ФотоВ Рустави откроется Центр интеграции азербайджанцев
14 марта 2024 г. 13:33
Скончалась внучка Наги бека Шейхзаманлы
Скончалась внучка Наги бека Шейхзаманлы
7 марта 2024 г. 04:14
Скандальное мероприятие армянской диаспоры в Берлине отложено
Скандальное мероприятие армянской диаспоры в Берлине отложено
5 марта 2024 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi