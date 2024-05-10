Азербайджанская диаспора Молдовы отметила день рождения Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджана в Молдове прошло торжественное мероприятие в связи с 101-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера, строителя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева.

В посольстве Азербайджана в Молдове прошло торжественное мероприятие в связи с 101-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера, строителя современной азербайджанской государственности Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в нем приняли участие официальные лица Молдовы, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, члены конгресса азербайджанцев Молдовы и другие представители азербайджанской диаспоры.

Сначала возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева, затем выступил консул Азербайджана в РМ Дмитрий Панин, депутат молдавского парламента, председатель группы дружбы Азербайджан-Молдова Виталие Жакот, председатель конгресса Эльчин Байрамов, а также аксакал азербайджанской диаспоры Маариф Рагимов.

"Гейдар Алиев с достоинством руководил страной. Благодаря его мудрым решениям Азербайджан стал процветающим и знаменитым на весь мир государством", - отметил В. Жакот.

"Отмечая сегодня день рождения Гейдара Алиева, мы еще раз выражаем свое глубокое почтение к его памяти, и лучшее, что мы можем сделать в знак этого - продолжать уверенно идти путем прогресса, солидарности и любви к Родине, как это завещал наш общенациональный лидер", - сказал председатель КАМ Эльчина Байрамов.