Азербайджан представлен на Международном кулинарном фестивале на Филиппинах

Проживающие на Филиппинах азербайджанцы представили блюда национальной кухни на Международном кулинарном фестивале в столице страны Маниле.
Как сообщает Report, в рамках фестиваля наряду с блюдами азербайджанской кухни были представлены национальные сувениры.
Гостям фестиваля была предоставлена информация о живописной природе, древней истории, богатой культуре, музыке, кухне и туристическом потенциале Азербайджана.
На фестивале была исполнена увертюра "Джанги" гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.