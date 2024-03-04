Азербайджан представлен на Международном кулинарном фестивале на Филиппинах

Проживающие на Филиппинах азербайджанцы представили блюда национальной кухни на Международном кулинарном фестивале в столице страны Маниле.

Проживающие на Филиппинах азербайджанцы представили блюда национальной кухни на Международном кулинарном фестивале в столице страны Маниле.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля наряду с блюдами азербайджанской кухни были представлены национальные сувениры.

Гостям фестиваля была предоставлена информация о живописной природе, древней истории, богатой культуре, музыке, кухне и туристическом потенциале Азербайджана.

На фестивале была исполнена увертюра "Джанги" гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.