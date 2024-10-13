Малайзийские официальные лица приглашены на COP29

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с мэром города Куала-Лумпура Маймуной Мохд Шариф.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Малайзии, встретился с мэром города Куала-Лумпура Маймуной Мохд Шариф.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Мэр, тепло приветствовав гостя, сказала, что посещала Баку несколько раз и была восхищена гостеприимством азербайджанского народа, а также выразила благодарность за приглашение малайзийских официальных лиц на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку. Она подчеркнула, что малайзийская сторона изучила опыт Баку по сохранению старой части Куала-Лумпура, на подобии Ичеришехер, и намерена его применить.

Фуад Мурадов рассказал о направлениях деятельности Комитета, созданного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, поделился своими мыслями об интеграции наших соотечественников в местное общество и налаживании связей в соответствии с рекомендациями президента Ильхама Алиева, о работе, проводимой азербайджанскими общинами за рубежом, а также о сохранении их национальной идентичности, о проектах, реализуемых с представителями дружественных Азербайджану народов, о студенческой жизни азербайджанских студентов в Малайзии, об обмене опытом в рамках международных проектов.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.