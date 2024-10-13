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Грузинский ученый: Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах в стране

Грузинский ученый: Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах в стране Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах, происходящих в стране, граждане азербайджанского происхождения отдали свои жизни в борьбе за суверенитет, независимость и свободу Грузии.
Диаспора
13 октября 2024 г. 23:01
Грузинский ученый: Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах в стране

Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах, происходящих в стране, граждане азербайджанского происхождения отдали свои жизни в борьбе за суверенитет, независимость и свободу Грузии.

Об этом в беседе с корреспондентом грузинского бюро Report сказал политолог, профессор Сухумского государственного университета Зураб Папаскири.

Отметив, что азербайджанцы также играют роль моста в укреплении отношений с Баку, эксперт подчеркнул, что сегодня невозможно представить Грузию без азербайджанцев.

"Сегодня некоторые круги говорят о смене власти в Грузии. Один из ключевых вопросов, интересующих людей на фоне любых изменений, заключается в том, какими будут отношения Грузии с соседними странами. Я считаю, что независимо от того, кто придет к власти, отношения с соседними странами, в частности с Азербайджаном, не изменятся", - констатировал З.Папаскири.

По его словам, дружественные отношения между Грузией и Азербайджаном имеют древнюю историю.

"Сегодня отношения между двумя странами вышла на уровень стратегического партнерства. Независимо от политической позиции, кто бы ни пришел к власти в Грузии, он не сможет подорвать эти отношения, этого не допустит грузинский народ", - констатировал политолог.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı professor: Yerli azərbaycanlılar ölkədəki ictimai-siyasi proseslərdə mühüm rol oynayırlar

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