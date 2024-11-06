О нас

В Беларуси при участии представителей посольства Азербайджана прошел праздник граната

В Беларуси при участии представителей посольства Азербайджана прошел праздник граната В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка при технико-организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой состоялся праздник граната, организованный Центром азербайджанского языка и культуры.
Диаспора
6 ноября 2024 г. 19:27
В Беларуси при участии представителей посольства Азербайджана прошел праздник граната

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка при технико-организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой состоялся праздник граната, организованный Центром азербайджанского языка и культуры.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что в празднике приняли участие уполномоченный представитель Беларуси по делам религий и национальностей Александр Румак, члены Конгресса азербайджанских общин Беларуси, представители Посольства Азербайджана в Беларуси, представительства ООН и Туркменского культурно-образовательного фонда "Бахар", а также ЮНИСЕФ в Беларуси и студенты университета.

Цель мероприятия - укрепление сотрудничества между Азербайджанам и Беларусью в области образования, науки и культуры, а также празднование предстоящего 110-летия университета.

"Наша дружба является стабилизирующим фактором в стране", - отметил Александр Румак.

Ректор университета Александр Жук подчеркнул тесное сотрудничество учебного заведения с Азербайджаном в области науки, образования и культуры, примером чего служат открытие здесь Центра азербайджанского языка, а также создание в 2014 году центра белорусского языка и культуры в Бакинском славянском университете.

На праздничном мероприятии выступил творческий коллектив университета с концертной программой, были представлены национальные танцы, прозвучали стихи и песни как на азербайджанском, так и на белорусском языках.

На мероприятии также была организована выставка картин с изображением граната известного азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusda nar bayramı keçirilib

Другие новости из категории

Глава Нацфорума НПО: Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу Грузинской мечты
Глава Нацфорума НПО: Местные азербайджанцы внесли большой вклад в победу "Грузинской мечты"
27 октября 2024 г. 13:29
В статус Ассоциации друзей Азербайджана во Франции внесены изменения
ФотоВ статус Ассоциации друзей Азербайджана во Франции внесены изменения
19 октября 2024 г. 03:20
Руководитель организации Маариф в Грузии погиб в результате взрыва газа  
ФотоРуководитель организации "Маариф" в Грузии погиб в результате взрыва газа  
17 октября 2024 г. 20:07
Израильский мозговой центр осудил антиазербайджанскую инициативу американского конгрессмена
Израильский мозговой центр осудил антиазербайджанскую инициативу американского конгрессмена
14 октября 2024 г. 18:40
Грузинский ученый: Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах в стране
Грузинский ученый: Местные азербайджанцы играют важную роль в общественно-политических процессах в стране
13 октября 2024 г. 23:01
Число Координационных советов азербайджанцев в мире достигло 16
ФотоЧисло Координационных советов азербайджанцев в мире достигло 16
13 октября 2024 г. 13:04
Малайзийские официальные лица приглашены на COP29
Малайзийские официальные лица приглашены на COP29
13 октября 2024 г. 10:58
Азербайджанец назначен заместителем министра в Украине
Азербайджанец назначен заместителем министра в Украине
27 сентября 2024 г. 22:25
Азербайджанцы в Нидерландах осудили предвзятую позицию правительства страны по Карабаху
ФотоАзербайджанцы в Нидерландах осудили предвзятую позицию правительства страны по Карабаху
20 сентября 2024 г. 13:42
Для проживающих за рубежом соотечественников будет издан учебник по азербайджанскому языку
Для проживающих за рубежом соотечественников будет издан учебник по азербайджанскому языку
9 сентября 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi