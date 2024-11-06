В Беларуси при участии представителей посольства Азербайджана прошел праздник граната

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка при технико-организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой состоялся праздник граната, организованный Центром азербайджанского языка и культуры.

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка при технико-организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой состоялся праздник граната, организованный Центром азербайджанского языка и культуры.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Сообщается, что в празднике приняли участие уполномоченный представитель Беларуси по делам религий и национальностей Александр Румак, члены Конгресса азербайджанских общин Беларуси, представители Посольства Азербайджана в Беларуси, представительства ООН и Туркменского культурно-образовательного фонда "Бахар", а также ЮНИСЕФ в Беларуси и студенты университета.

Цель мероприятия - укрепление сотрудничества между Азербайджанам и Беларусью в области образования, науки и культуры, а также празднование предстоящего 110-летия университета.

"Наша дружба является стабилизирующим фактором в стране", - отметил Александр Румак.

Ректор университета Александр Жук подчеркнул тесное сотрудничество учебного заведения с Азербайджаном в области науки, образования и культуры, примером чего служат открытие здесь Центра азербайджанского языка, а также создание в 2014 году центра белорусского языка и культуры в Бакинском славянском университете.

На праздничном мероприятии выступил творческий коллектив университета с концертной программой, были представлены национальные танцы, прозвучали стихи и песни как на азербайджанском, так и на белорусском языках.

На мероприятии также была организована выставка картин с изображением граната известного азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова.