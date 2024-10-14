Израильский мозговой центр осудил антиазербайджанскую инициативу американского конгрессмена

Члены правления Дипломатического центра Доны Грации осудили законопроект, представленный в Конгресс США конгрессменом Адамом Шиффом и призывающий оказать финансовую помощь армянским сепаратистам.

Члены правления Дипломатического центра Донны Грации осудили законопроект, представленный в Конгресс США конгрессменом Адамом Шиффом и призывающий оказать финансовую помощь армянским сепаратистам.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в известном израильском издании "Economic Peace Center" (Центр экономического мира).

В заявлении говорится, что этот законопроект является предвзятым и дискриминационным актом, который поддерживает армянских сепаратистов и полностью игнорирует проблемы более 750 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев.

Также подчеркивается, что основной причиной дискриминации в отношении Азербайджана является этно-религиозная предвзятость.

"Представление подобного документа нарушает права человека и международное право, является предвестником нестабильности и наносит ущерб региональной роли США. Это происходит в ущерб универсальным ценностям и принципам, которые защищают США. Учитывая, что автор проекта опирается на армянские лоббистские группы, подобный дискриминационный подход к праву на возвращение в свои дома азербайджанцев, вынужденно перемещенных Арменией, выглядит особо аморальным", - говорится в тексте.

В заявлении напоминается, что 750 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке, включая геноцид в Ходжалы, и более 30 лет были лишены права на возвращение. При этом те, кто сейчас инициирует какие-либо действия, тогда молчали.

Также подчеркивается, что эти люди хранят молчание и сейчас, когда установленные Арменией мины убивают или калечат ни в чем не повинных мирных жителей Азербайджана.

В документе, призывающем США занять справедливую позицию, подчеркивается, что если приоритет будет отдан миру между армянским и азербайджанским народами, то отзыв несправедливого законопроекта не составит труда.